- A Starbucks le armi non sono benvenute. È questo il senso di un appello, diffuso dalla famosa catena di caffetterie, per chiedere agli americani di non portare armi all’interno dei suoi locali. “Vogliamo che i nostri clienti si sentano al sicuro, specialmente i bambini” ha spiegato l’amministratore delegato Howard Schultz, “ma continueremo a servire anche le persone che entrano nelle nostre caffetterie con una pistola”