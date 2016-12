foto Afp

07:59

- E' finito in tragedia il Ganesh Chaturthi Festival, in India, nel corso del quale gli hindu ricordano la rinascita di Ganesh, figlio degli dei Shiva e Parvati. Almeno otto persone sono morte affogate e altre 15 risultano disperse a New Delhi a seguito dei festeggiamenti nel fiume Yamuna. Le ricerche dei sommozzatori continuano nella notte.