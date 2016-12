foto Ap/Lapresse

- La Siria non è alle prese con una guerra civile, ma con un attacco condotto ormai "da decine di migliaia di jihadisti", in maggioranza legati all'ideologia di Al Qaeda. Lo sostiene il presidente siriano, Bashar al-Assad, durante un'intervista rilasciata da Damasco al network americano Fox. Assad inquadra in questo modo il bagno di sangue in atto nel suo Paese.