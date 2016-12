Siria, Assad: distruggeremo le armi chimiche

foto Ap/Lapresse Correlati Siria, allarme dell'Onu: "2 milioni i rifugiati" 14:21 - La Siria possiede armi chimiche, ma è impegnata a distruggerle e a farlo entro un anno. Lo afferma il presidente Bashar al-Assad in un'intervista all'emittente Usa Fox tv, confermando e precisando gli impegni presi con la Russia. Assad indica in un miliardo di dollari la spesa prevista per lo smaltimento. "Trasferiremo il nostro arsenale di armi chimiche a qualunque Paese disposto ad assumersi il rischio di prenderle in consegna", aggiunge. - Lapossiede armi chimiche, ma è impegnata a distruggerle e a farlo entro un anno. Lo afferma il presidentein un'intervista all'emittente Usa, confermando e precisando gli impegni presi con la. Assad indica in un miliardo di dollari la spesa prevista per lo smaltimento. "Trasferiremo il nostro arsenale di armi chimiche a qualunque Paese disposto ad assumersi il rischio di prenderle in consegna", aggiunge.

Nell'intervista Assad ha quindi negato ancora una volta che le forze governative siriane siano responsabili dell'attacco chimico denunciato nei dintorni di Danasco il 21 agosto (come sostengono invece i Paesi occidentali, Usa in testa) o di altre azioni simili. Mentre ha invitato il presidente americano, Barack Obama, a prestare ascolto al "buon senso del suo popolo", in maggioranza contrario, secondo i sondaggi, all'ipotesi di un'iniziativa militare in Siria.



"Da noi non guerra civile, ma attacco di Al Qaeda" - La Siria non è alle prese con una guerra civile, ma con un attacco condotto ormai "da decine di migliaia di jihadisti", in maggioranza legati all'ideologia di Al Qaeda, la rete terroristica fondata da Osama Bin Laden. Lo sostiene il presidente siriano, Bashar al-Assad, inquadrando in questo modo - durante un'intervista rilasciata da Damasco al network americano Fox - il bagno di sangue in atto nel suo Paese.