Canada, treno contro bus a Ottawa: 6 morti

foto Twitter Correlati Bus contro treno a Ottawa: molte vittime 19:34 - Un treno passeggeri si è scontrato con un bus a due piani a Ottawa, in Canada. Secondo quanto riferito dalla polizia, si contano almeno sei vittime, mentre fra i feriti undici sono in condizioni particolarmente gravi. Le immagini rilanciate dalle tv locali mostrano un bus rosso pesantemente danneggiato. Forse un malore dell'autista all'origine della tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e numerose ambulanze.

Il bus ha continuato la sua corsa nonostante il passaggio a livello fosse abbassato, abbattendo le sbarre. E' dunque possibile che sia stato un malore improvviso dell'autista a causare il terribile schianto. Al momento in cui l'autobus è passato sui binari infatti sopraggiungeva il treno diretto a Toronto, che ha colpito in pieno il mezzo, tranciandone la parte anteriore. Il bilancio delle vittime, spiegano le autorità locali, sarebbe potuto essere ben più alto se alcuni vagoni, usciti dai binari, si fossero rovesciati.



Due grandi compagnie ferroviarie del Canada - Canadian National Railway Co & Canadian Pacific Railway Ltd - stanno rivedendo i loro standard di sicurezza dopo un altro incidente mortale avvenuto il 6 luglio, che ha ucciso 50 persone e distrutto il centro di una piccola città del Quebec.