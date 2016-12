Gb, abbattuti i cani a difesa del principe William

15:31

- Il principe William non ha fatto in tempo ad annunciare il ritiro dalle forze armate che i suoi fedeli colleghi a quattro zampe sono stati abbattuti. I due animali affiancavano il servizio di sicurezza dell’ufficiale di casa Windsor in Galles. I media inglesi, in primis il Sun, parlano di una vera e propria esecuzione: il ministero della difesa avrebbe aspettato che William lasciasse la base per procedere alla soppressione, accusa respinta in quanto non ci sarebbero state altre sistemazioni praticabili per i due cani da guardia