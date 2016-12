Attraversa i binari mentre passa il treno: salvo

12:17 - Il ragazzo delle immagini ha 20 anni, e probabilmente a causa della musica sparata a tutto volute nelle cuffiette sta per mettere a repentaglio la propria vita. Siamo nel Queensland, Australia: il giovane ignora i divieti e attraversa sovrappensiero i binari della ferrovia senza rendersi conto che un treno sta sfrecciando proprio verso di lui.



La descrizione dei fatti non sembra lasciargli scampo, ma le telecamere posizionate nel treno e dall’altro lato della stazione mostrano come si sia salvato per un soffio. Una disattenzione che gli sarebbe potuta costare ben più cara dei 2mila dollari di multa inflittagli dal tribunale locale.