Germania, sarà grande coalizione?

11:45

- La coalizione al Governo in Germania, formata da conservatori e liberali, potrebbe non essere in grado di governare per altri 4 anni ed è perciò probabile il ritorno alla grande coalizione tra Cdu e Spd, come nel 2005. Secondo un sondaggio pubblicato dal quotidiano conservatore “Frankfurten Allgemeine Zeitung”, il partito di Angela Merkel si conferma primo nelle preferenze dei tedeschi con il 39%, nonostante il calo di un punto, mentre i liberali sono al 6%. Questa percentuale non basta però a superare l’attuale opposizione di Centrosinistra, che sarebbe al 46%.