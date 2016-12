foto Ansa

07:28

- Almeno centosessanta soldati ciadiani della forza delle Nazioni Unite nel Mali hanno "abbandonato" la loro base militare a Tessalit (nord-est) lamentando di non essere stati pagati dei loro stipendi. Lo hanno reso noto fonti militari. "Siamo in 160 e siamo andati via da Tessalit perché vogliamo essere pagati, ma chiediamo anche migliori condizioni di lavoro", ha detto un capitano ciadiano.