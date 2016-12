foto Ap/Lapresse

07:05

- Il partito fondamentalista islamico bengalese Jamaat-e-Islami, che martedì ha manifestato a Dacca e in altre città per la decisione della Corte suprema di condannare a morte per crimini di guerra un suo anziano dirigente, Abdul Quader Molla, ha indetto per oggi e domani due giorni di sciopero in tutto il Paese. Decretando lo sciopero, Jamaat ha sostenuto che il verdetto della Corte suprema è "sbagliato" e "contrario alla giustizia".