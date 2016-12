foto Ansa

- E' di almeno 16 morti il bilancio di un ammutinamento in un carcere di Maracaibo, nello Stato venezuelano di Zulia. Lo rendono noto le autorità di Caracas, precisando che i disordini sono scoppiati tra due bande in lotta per avere il controllo della prigione. Secondo l'Ong Osservatorio delle prigioni (Ovp), "alcuni dei detenuti sono stati decapitati e smembrati", fatto però smentito dal governo.