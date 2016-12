foto Ap/Lapresse

- Tutti i ristoranti McDonald's della Polonia sono stati evacuati in seguito ad una telefonata anonima che lanciava un allarme bomba, successivamente rivelatosi infondato. Lo ha reso noto la polizia spiegando che agenti sono stati schierati in tutto il Paese per verificare ogni fast food della catena. In Polonia sono presenti 311 sedi del colosso americano.