19:59

- Il ricorso al capitolo sette della Carta dell'Onu - che prevede il ricorso alla forza - sarebbe lo strumento "più efficace" per applicare i contenuti della risoluzione sulla Siria. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. "In linea di principio tutte le risoluzioni sono legalmente vincolanti, ma in realtà avremmo bisogno delle chiare linee guida che solo il capitolo sette fornisce", ha spiegato.