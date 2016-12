foto Reuters

- Dopo la strage al Navy Yard di Washington, i vertici dei marine corrono ai ripari. Il segretario alla Marina degli Usa, Ray Mabus, ha ordinato una revisione approfondita delle norme di sicurezza in tutte le installazioni della Us Navy e dei marine, come hanno reso noto fonti dell'esercito citate dalla Cnn. E intanto si apprende che Aaron Alexis, sospettato di essere l'autore della strage, nel 2011 era stato congedato con onore dalla marina Usa.