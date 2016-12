Università cinese: "vietato suicidarsi"

Già 5 mila matricole hanno firmato l’accordo, che sarebbe dettato dall’esigenza di tutelarsi da parte dell’Università, dopo che lo scorso anno uno studente aggredì e ferì una collega che si era rifiutata di avere un rapporto con lui. Per molti studenti la richiesta dell’Ateneo è giusta: del resto generalmente i suicidi, così come gli episodi di violenza non sono legati agli studi, ma piuttosto alla vita privata e famigliare dei singoli. Al contrario, la maggiorparte dei genitori considera il contratto un banale escamotage che permette all’Università di pulirsi la coscienza in merito a ciò che accade nel campus.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Cina è uno degli stati col più alto tasso di suicidi nel mondo (nel 2011 era al settimo posto, con una media di 22 suicidi ogni 100 mila abitanti).