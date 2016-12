foto Ap/Lapresse

- "Il rapporto dell'Onu aggiunge ulteriori prove a ciò che noi avevamo già concluso, cioè che il gas sarin è stato usato dal regime siriano". Lo ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Susan Rice, in una nota diffusa dalla Casa Bianca. "Il gas è stato adoperato su vasta scala il 21 agosto - si legge ancora - in un sobborgo di Damasco"