foto Ap/Lapresse

23:22

- Il rapporto delle Nazioni Unite sull'attacco chimico in Siria del 21 agosto scorso dimostra in maniera "estremamente chiara che il regime di Bashar al Assad è l'unico possibile responsabile". Lo ha dichiarato in un comunicato il ministro degli Esteri britannico, William Hague. Il ministro ha accolto positivamente il rapporto dell'Onu.