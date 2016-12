foto Reuters

22:05

- Gli edifici del Senato a Capitol Hill sono stati chiusi in via precauzionale dopo la sparatoria al Navy Yard. "Il Senato ha chiuso i battenti soprattutto per la possibilità che sospetti siano ancora in giro", hanno spiegato le autorità locali. Sempre a causa dell'emergenza legata alla sparatoria, è stata cancellata la partita dei Nationals di Washington contro i Braves di Atlanta che doveva giocarsi nella Capitale.