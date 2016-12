Washington, cecchini fanno strage nella sede della Marina: almeno dodici le persone uccise

foto Twitter Correlati Washington, sparatoria nel quartier generale della Marina 22:16 - Una sparatoria si è verificata nel quartier generale della Marina Usa nella Navy Yard di Washington. Secondo il sindaco della città, Vincent Gray, i morti sono almeno 12 ma il bilancio non è ancora definitivo. A quanto pare i cecchini sarebbero stati tre: due di loro, dopo aver seminato il terrore, sono stati bloccati, mentre il terzo sarebbe in fuga. - Unasi è verificata nelnella Navy Yard di Washington. Secondo il sindaco della città, Vincent Gray, i morti sono almeno 12 ma il bilancio non è ancora definitivo. A quanto pare i cecchini sarebbero stati tre: due di loro, dopo aver seminato il terrore, sono stati bloccati, mentre il terzo sarebbe in fuga.

La sparatoria è avvenuta all'interno del Naval Sea Systems Command, che si occupa di progettare, costruire, acquistare e mantenere navi, sottomarini e sistemi di combattimento che soddisfano attuali e future esigenze operative della flotta. La struttura, chiamata in codice NAVSEA, è la più grande delle cinque dello stesso tipo di cui dispone la US Navy, e ha un budget annuale di 30 miliardi di dollari, un quarto dell'intera disponibilità della Marina.



Un testimone: "Spari dalla finestra" - Una donna presente nella zona al momento della sparatoria ha riferito che dal quarto piano dell'edificio un uomo ha aperto il fuoco sulla gente che in quel momento affollava la sottostante caffetteria. Due altri testimoni, impiegati della Naval Yard, hanno riferito di essersi trovati davanti un uomo armato, che hanno descritto come alto, con la carnagione scura e vestito di nero, che sparava in un corridoio.