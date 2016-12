Siria, 400 detenuti politici rischiano la morte

foto Ap/Lapresse Correlati Siria, oggi rapporto ispettori Onu

Siria, incontro tra Francia, Usa e Gb 12:51 - Quattrocento prigionieri politici siriani rischiano la pena di morte: lo denuncia un rapporto del Centro di documentazione delle violazioni in Siria (Vdc). I detenuti si trovano nelle prigioni dei servizi di sicurezza del regime di Assad, nella regione di Damasco. Il Centro ha inoltre riportato testimoninanze di esecuzioni compiute nelle stesse carceri e di uccisioni sotto tortura. rischiano la: lo denuncia un rapporto del). I detenuti si trovano nelle prigioni dei servizi di sicurezza del regime di, nella regione di. Il Centro ha inoltre riportato testimoninanze di esecuzioni compiute nelle stesse carceri e di uccisioni sotto tortura.

“Escaping Hell” (“Scappando dall’inferno”) è il titolo del report di trenta pagine, redatto in seguito alle testimonianze di cinque ex detenuti (tutti uomini tra i 23 e i 27 anni) che sono riusciti a scappare dalla prigione di sicurezza dell’aeronautica di Harasta (sobborgo a nord di Damasco). Nelle loro interviste hanno raccontato le condizioni disumane in cui sono stati costretti a vivere; hanno inoltre confermato l’uso di strumenti di tortura, la connivenza di alcuni medici con i servizi di repressione, e la consuetudine di esecuzioni extragiudiziali di cui sono stati testimoni. I cinque uomini erano stati arrestati in modo arbitrario nel 2011, insieme a migliaia di altri attivisti e cittadini comuni, durante la repressione delle manifestazioni e della rivolta anti-Assad nella primavera di due anni fa.