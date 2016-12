Siria, attesa per il rapporto Onu sui gas

foto Ap/Lapresse Correlati Usa-Russia, tensione sull'uso della forza in Siria

08:55 - Mentre il mondo si interroga sulle possibilità di attuazione del piano, messo a punto dal segretario di Stato americano, John Kerry, e dal ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, per il controllo delle armi chimiche siriane, cresce l'attesa per il rapporto Onu sull'uso dei gas in Siria. Rapporto che gli ispettori consegneranno oggi al Consiglio di Sicurezza: secondo indiscrezioni, nel documento emergerebbero chiare responsabilità del regime.

Il segretario generale Ban Ki-moon illustrerà il dossier al Consiglio nel primo pomeriggio, alle 17.15 italiane.



Intanto, però, Damasco esulta per l'accordo, e il ministro per la Riconciliazione, Ali Haidar, spiega che "siamo soddisfatti perché da una parte l'intesa aiuta i siriani ad uscire dalla crisi, dall'altra permette di evitare la guerra contro la Siria avendo privato di argomenti coloro che la volevano lanciare". E Damasco, sottolinea il ministro dell'Informazione, Omran al-Zubi, si "impegna ad applicare tutto quello che arriverà dall'Onu" e "sta preparando una lista delle armi chimiche" in proprio possesso.



Un chiaro messaggio al presidente americano, Barack Obama, che dal canto suo ribadisce come Usa e Russia abbiano come sempre lavorato insieme con l'obiettivo di "evitare il caos". "Nessuna guerra fredda, nessuna gara", dunque, con la Russia, ha assicurato Obama, nonostante il gelo con Vladimir Putin al summit del G20 di San Pietroburgo. Anzi, è proprio lì che è nata la svolta, in quel faccia a faccia non programmato tra i due leader che ha spianato la strada alla diplomazia.



Il presidente Usa, però, non rinuncia a rispondere all'intervento di Putin pubblicato qualche giorno fa sul New York Times: "Restiamo distanti su molte cose, ma su tante importanti questioni continuiamo a lavorare insieme". E sul piano che ha portato all'accordo sul disarmo chimico del regime di Assad, Obama ha ribadito di avere fiducia in Putin, "anche se è ancora tutto da verificare".



Kerry, però, ribadisce come "la minaccia dell'uso della forza", se Damasco non rispetterà l'intesa, "deve rimanere", perché a Washington è grande il sospetto che dal regime arrivino solo "parole vuote". Come elevata è la preoccupazione che Assad possa aggirare gli impegni che ha detto di volersi assumere, spostando il proprio arsenale chimico e depistando il futuro lavoro degli ispettori che la comunità internazionale invierà nel mese di novembre.



Il lavoro per l'applicazione del piano Kerry-Lavrov si sposta comunque ora al Palazzo di Vetro. Dove qualcuno non nasconde il timore che il rapporto degli ispettori Onu possa nuovamente alimentare tensioni tra i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. "E' chiaro a tutti che ad usare i gas non sono stati i ribelli", ha ribadito Obama. E dal documento che raccoglie le testimonianze di chi per settimane ha lavorato sul terreno dovrebbe emergere, anche se non in maniera esplicita, la responsabilità del regime. Una versione che Mosca ha sempre rigettato.