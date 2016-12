foto Reuters

- Un incendio è scoppiato sul sottomarino nucleare K-150 Tomsk, in manutenzione in un molo del Primorie, nell'estremo oriente russo: lo riferisce del ministero delle Emergenze. Un rappresentante del cantiere navale Zvezda ha definito improbabile l'ipotesi che l'incendio possa causare un'esplosione e ha escluso pericoli per i residenti. Il K-150 Tomsk era in riparazione dal 2010 per problemi al motore di raffreddamento del suo reattore nucleare.