foto Ap/Lapresse

00:00

- Il Consiglio di Sicurezza delle'Onu si riunirà lunedì alle 11.15 ora di New York (le 17,15 in Italia) per ascoltare la relazione di Ban Ki-moon che ha ricevuto il rapporto degli esperti Onu sull'uso di armi chimiche in Siria. Lo fa sapere il presidente dei Quindici.