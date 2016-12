foto Ansa

20:48

- "L'accordo russo-americano sulla Siria è una tappa importante, non un punto d'arrivo", lo ha detto il presidente francese, Francois Hollande, che ha aggiunto: "La pressione di Francia e Usa ha spinto Mosca a prendere l'inziativa". E sulla risoluzione Onu dice: "L'opzione militare deve rimanere come coercizione, entro la settimana il voto". L'Eliseo ha poi dichiarato la propria linea: "Per noi la Siria è rappresentata dall'opposizione".