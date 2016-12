Regionali in Germania, la Csu straccia gli avversari: Merkel verso la vittoria alle politiche

foto Reuters 20:20 - La Csu, formazione alleata di governo del partito della cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha raggiunto la maggioranza assoluta al voto in Baviera: il 49% secondo i primi exit-poll. Non ce l'hanno invece fatta i liberali dell'Fdp, anch'essi alleati della Merkel: hanno raggiunto solo il 3% non riuscendo a superare lo sbarramento del 5%, e quindi sono fuori dal parlamento del land. - La Csu, formazione alleata di governo del partito della cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha raggiunto la maggioranza assoluta al voto in Baviera: il 49% secondo i primi exit-poll. Non ce l'hanno invece fatta i liberali dell'Fdp, anch'essi alleati della Merkel: hanno raggiunto solo il 3% non riuscendo a superare lo sbarramento del 5%, e quindi sono fuori dal parlamento del land.

La Csu riconquista la maggioranza assoluta in Baviera e offre su un piatto d'argento ad Angela Merkel a Berlino un poderoso viatico per le legislative di domenica prossima. La Cdu-Csu si presenta all'ultimo miglio prima del voto nazionale come partito vincente con legittima ambizione a una rielezione della cancelliera per un terzo mandato.



Al tempo stesso, il voto regionale di oggi umilia l'alleato liberale Fdp, che frana sotto il 5% e getta un presagio negativo sull'ipotesi di una riedizione della coalizione cristiano-liberale, ora al governo a Berlino, e presentata finora dalla cancelliera come la sua opzione preferita dopo il 22. Anche a livello federale la Fdp lotta per dribblare il 5% e il fiasco in Baviera rilancia lo scenario di una grande coalizione fra cristiano democratici (Cdu-Csu) e socialdemocratici (Spd).