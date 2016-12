10:51

- Al via in Giappone le procedure di chiusura dell'unico reattore nucleare ancora in servizio. Lo ha riferito un portavoce del colosso elettrico Kepco. L'unità 4 della centrale di Oi è l'ultima rimasta ancora attiva nell'arcipelago. Dopo le operazioni, che dureranno fino a lunedì, il Paese sarà nuovamente privo di energia nucleare come avvenuto tra maggio e luglio del 2012, dopo il disastro della centrale di Fukushima.