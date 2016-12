Siria, opposizione: fermare anche i raid aerei

foto Ap/Lapresse Correlati Usa-Russia, ok risoluzione su Siria 09:57 - La principale organizzazione dell'opposizione siriana ha chiesto alla comunità internazionale di vietare al regime di Damasco anche "l'uso dell'aviazione e dei missili balistici contro le zone abitate". La richiesta è stata avanzata dopo l'accordo tra Usa e Russia di smantellare l'arsenale chimico in possesso della Siria. - La principale organizzazione dell'opposizione siriana ha chiesto alla comunità internazionale di vietare al regime di Damasco anche "l'uso dell'aviazione e dei missili balistici contro le zone abitate". La richiesta è stata avanzata dopo l'accordo tra Usa e Russia di smantellare l'arsenale chimico in possesso della Siria.

Onu: "Lunedì rapporto su Siria" - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, dovrebbe presentare lunedì mattina al Consiglio di Sicurezza il rapporto degli esperti Onu sull'uso di armi chimiche in Siria. Lo rivelano fonti diplomatiche interne al Palazzo di Vetro. C'è grande attesa per il dossier dal momento che ogni possibile decisione su quale strategia adottare potrebbe dipendere dall'esito delle verifiche degli ispettori Onu.



Nato benedice l'accordo - Il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, ha accolto favorevolmente l'accordo russo-americano sullo smantellamento dell'arsenale chimico siriano ed ha invitato Damasco a rispettarlo "senza condizioni". "Questo è un passo importante per garantire l'eliminazione delle scorte di armi chimiche. L'accordo - ha aggiunto - dovrebbe dare un nuovo impulso a una soluzione politica per porre fine all'orribile spargimento di sangue".