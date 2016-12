foto Ap/Lapresse

- Il segretario di Stato americano, John Kerry, è atteso a Gerusalemme per una breve visita in cui aggiornerà il premier Benyamin Netanyahu sulle intese con la Russia per la neutralizzazione dell'arsenale chimico della Siria. Per Israele "l'accordo è positivo ma molto dipenderà da come sarà realizzato". Kerry intende anche esaminare con Netanyahu l'andamento dei negoziati israelo-palestinesi.