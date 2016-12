foto Ap/Lapresse

- Aperti i seggi per le regionali in Baviera, a una settimana dalle elezioni politiche in Germania. Il voto nel ricco Land tedesco è considerato da sempre un test cruciale per le consultazioni federali: dal risultato regionale i partiti si aspettano, infatti, ripercussioni a livello nazionale. Circa 9,5 milioni di elettori sono chiamati al voto. Dopo le 18 si conosceranno i primi exit poll e le proiezioni.