14:28

- Il regime siriano ha spostato in questi ultimi giorni l'arsenale delle armi chimiche in Libano e in Iraq. Lo sostiene il presidente del Consiglio superiore militare dell'opposizione siriana, bocciando l'accordo tra Usa e Russia annunciato a Ginevra al termine dei colloqui tra il segretario di Stato americano, John Kerry, e il collega russo Serghiei Lavrov. Così "non si risolve la crisi", ha sottolineato l'opposizione.