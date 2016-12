foto Ansa

- "La pretesa degli Usa che le armi chimiche siriane passino sotto il controllo internazionale in due o tre settimane semplicemente non è professionale". Lo ha twittato Alexei Pushkov, capo della commissione Estera della Duma (la camera bassa del parlamento russo) ricordando che "in Siria ci sono almeno 42 posti di stoccaggio di queste armi, e alcuni si trovano in zone di combattimento".