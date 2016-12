India, uccisi 14 maoisti

09:59 - Almeno 14 militanti maoisti, fra cui una donna, sono stati uccisi in un aspro scontro a fuoco con la polizia nel distretto di Malkangiri dello Stato orientale indiano di Orissa, in una foresta vicino alla frontiera con lo stato di Chhattisgarh. I maoisti uccisi sono sospettati dalla polizia di aver partecipato all'attacco armato in cui furono uccisi in maggio numerosi leader politici del partito del Congresso.