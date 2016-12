Voto Germania, spunta il dito medio del candidato Spd

foto Web 20:05 - Immortalato col dito medio alzato per lanciare la volata alla cancelleria. Con questo gesto aggressivo Peer Steinbruck, il leader della Spd, partito socialista tedesco, si è candidato a successore di Angela Merkel in vista delle elezioni del prossimo 22 settembre. La foto, pubblicata sulla copertina dell'inserto settimanale del Suddeutsche Zeitung, ha dato il via a polemiche da parte di politici e stampa nazionale. - Immortalato col dito medio alzato per lanciare la volata alla cancelleria. Con questo gesto aggressivo Peer Steinbruck, il leader della Spd, partito socialista tedesco, si è candidato a successore di Angela Merkel in vista delle elezioni del prossimo 22 settembre. La foto, pubblicata sulla copertina dell'inserto settimanale del Suddeutsche Zeitung, ha dato il via a polemiche da parte di politici e stampa nazionale.

La volontà di Steinbruck, considerato il più quotato sfidante della cancelliera in carica, era quella di inviare un messaggio deciso contro i numerosi soprannomi negativi che si porta dietro. Ma il gesto “scomposto” del leader socialista sembra aver avuto conseguenze tutt’altro che positive. La stampa tedesca, anche quella tradizionalmente progressista, ha attaccato Steinbruck definendo il suo gesto un suicidio politico. Se il Rheinische Post mette in dubbio le capacità mentali del candidato primo ministro, Lorenz Maroldt, direttore del Tagesspiele afferma che “una cosa del genere non si era ancora mai vista: il candidato alla Cancelleria mostra il dito medio ai suoi critici dieci giorni prima delle elezioni”.

Steinbruck non è nuovo ad uscite eclatanti riguardo alla politica interna, ma non solo. Fu lui, ad esempio, a dichiarare, successivamente alle ultime elezioni italiane, che nel nostro paese avevano vinto due clown, riferendosi a Beppe Grillo e Silvio Berlusconi. Oggi, con quest’ultima trovata, sembra che il politico si sia tirato la zappa sui piedi e abbia compromesso irrimediabilmente la sua corsa alla cancelleria.