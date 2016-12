Ban Ki-moon: "In Siria usate certamente armi chimiche, Assad andrà processato"

foto Ansa Correlati Siria, l'Onu: "Il regime spara sugli ospedali"

19:24 - "Il presidente siriano, Bashar al Assad, ha commesso numerosi crimini contro l'umanità". Lo ha affermato il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, aggiungendo che "ci sarà un processo per accertare le sue responsabilità". Ban Ki-moon si è poi detto sicuro che il rapporto degli ispettori delle Nazioni Unite inviati a Damasco "dimostrerà in maniera schiacciante che sono state usate armi chimiche".

I commenti di Ban non ufficiali - Successivamente Ban Ki-moon ha detto che quanto riferito sulle armi chimiche usate in Siria e i crimini commessi da Damasco sono risposte a domande giunte a margine di un convegno. Ban ha detto di non poter commentare "pubblicamente" sui contenuti del rapporto degli ispettori perché non lo ha ancora ricevuto, ma di aspettarsi che dal dossier arriverà la "soverchiante, soverchiante dimostrazione" che armi chimiche sono state usate in Siria.



Il segretario generale ha anche detto che il presidente siriano Bashar al Assad "ha commesso molti crimini contro l'umanita", anche se non ha precisato se sono state le forze di Assad o i ribelli a lanciare l'attacco del 21 agosto.



Capo ispettori Onu, rapporto completato - Il capo degli ispettori Onu in Siria Ake Sellstrom ha detto che il rapporto del suo team è completo. Sellstrom, riportano i media americani, non ha voluto commentare le conclusioni dell'inchiesta.