Al Zawahri: "Attaccare sul territorio Usa per distruggere la loro economia traballante"

foto Da video 16:49 - "Dobbiamo continuare questa guerra sul territorio degli Stati Uniti". La minaccia è stata lanciata da Al Zawahri, capo di Al Qaeda. In un messaggio audio il successore di Bin Laden traccia la nuova strategia della rete del terrore. "Occorre attaccare qua e là gli Usa - ha detto - per fiaccarne l'economia e limitarne le enormi spese per la sicurezza". - "Dobbiamo continuare questa guerra sul territorio degli Stati Uniti". La minaccia è stata lanciata da Al Zawahri, capo di Al Qaeda. In un messaggio audio il successore di Bin Laden traccia la nuova strategia della rete del terrore. "Occorre attaccare qua e là gli Usa - ha detto - per fiaccarne l'economia e limitarne le enormi spese per la sicurezza".

Secondo al Zawahri, che ha affidato il suo nuovo appello ad un messaggio audio, che è rimbalzato sui siti jihadisti, l'economia è "il punto debole dell'America ed essa è traballante a causa di tutte le spese militari impegnate per la sicurezza" degli Stati Uniti.



"Per fare restare l'America sotto pressione e in stato d'allerta - ha detto il successore di Bin Laden - occorre qualche attacco qui, qualche attacco là. Abbiamo già vinto la guerra in Somalia, in Yemen, in Iraq ed in Afghanistan. Dobbiamo dunque continuare questa guerra sul loro territorio". Nel suo messaggio al Zawahri ha anche invitato gli jihadisti ad agire da soli o in gruppo per condurre questi attacchi "disparati".