foto Ap/Lapresse

06:50

- Un violentissimo incendio si è sviluppato lungo la famosa passeggiata lungomare, tutta in legno, di Seaside Park, in New Jersey, ancora parzialmente da ricostruire dopo essere stata distrutta a novembre dall'uragano Sandy. Le fiamme sarebbero partite nei pressi di una gelateria e hanno divorato circa una cinquantina di negozi. Secondo quanto emerso non ci sarebbero né vittime né feriti.