foto Ap/Lapresse

02:00

- Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "accoglie con favore" la decisione del presidente siriano, Bashar al Assad, di firmare il decreto per l'adesione del suo Paese alla Convenzione sulle armi chimiche. Ban ha lanciato da tempo un appello affinché tutti i Paesi del mondo vi aderiscano. Visti gli ultimi sviluppi, il segretario generale "spera che i colloqui in corso a Ginevra portino in tempi brevi a un accordo condiviso".