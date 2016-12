foto 12:31 - Abdel el-Zabayar, uno dei membri del Parlamento di Caracas, ha deciso di andare in Siria per combattere. Qualche settimana fa aveva chiesto al suo Presidente il permesso per prendere le armi e rimanere in Siria. Ora non perde occasione per farsi fotografare con l’AK 47 o per scrivere su Twitter gli ultimi aggiornamenti sulla situazione siriana. - Abdel el-Zabayar, uno dei membri del Parlamento di Caracas, ha deciso di andare in Siria per combattere. Qualche settimana fa aveva chiesto al suo Presidente il permesso per prendere le armi e rimanere in Siria. Ora non perde occasione per farsi fotografare con l’AK 47 o per scrivere su Twitter gli ultimi aggiornamenti sulla situazione siriana.

Il deputato, che ha origini siriane ma è cresciuto in Venezuela, è diventato un simbolo dell’amicizia tra Siria e Venezuela, iniziata ai tempi di Hugo Chavez. I due Stati intrattengono rapporti cordiali da diversi anni, anche perché entrambi sono ostili agli Stati Uniti.



Una solidarietà anche concreta, visto che il Venezuela ha inviato 35.000 tonnellate di diesel agli amici di Damasco nei mesi scorsi. Sembra però che il deputato venezuelano non sia un vero soldato, ma voglia soprattutto essere presente per ragioni ideologiche. Abdel el-Zabayar non è un esperto di combattimento e perciò non si trova in prima linea, ma svolge soprattutto compiti amministrativi.