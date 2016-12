foto Ansa 19:20 - Un duplice giallo circonda Miss Roussillon, gara locale che apre le porte del concorso nazionale Miss Francia. Dopo la scomparsa della 19enne Allison Benitez, svanita nel nulla prima di sfilare in passerella, ora Cindy Marcoux, che divenne reginetta di bellezza nel 2012, si è suicidata. La giovane, anche lei di 19 anni, è stata trovata morta, impiccata, nella casa dei genitori. - Un duplice giallo circonda Miss Roussillon, gara locale che apre le porte del concorso nazionale Miss Francia. Dopo la scomparsa della 19enne Allison Benitez, svanita nel nulla prima di sfilare in passerella, ora Cindy Marcoux, che divenne reginetta di bellezza nel 2012, si è suicidata. La giovane, anche lei di 19 anni, è stata trovata morta, impiccata, nella casa dei genitori.

Allison è scomparsa con la madre alcune settimane prima del concorso, il padre si è suicidato il 5 agosto e ora il corpo della ragazza viene cercato in un impianto di depurazione di Perpignan, nella Francia meridionale, dopo che tracce del Dna della19enne e della madre sono stati trovati nel frigorifero e nella lavatrice di casa.



Cindy Marcoux, anche lei 19 anni, aveva invece ottenuto l'ambita fascia lo scorso anno. E quest'anno, nonostante il dolore per la scomparsa dell'amica Allison, aveva assistito alla serata di gala, seguita dalle polemiche per il fatto che gli organizzatori non avessero deciso di sospendere la kermesse. Quali siano stati i motivi del suicidio, è ancora un mistero: si sa che qualcosa di personale la tormentava.



E mentre sul concorso di Miss Roussillon inizia a pesare il sospetto di una maledizione, la società che cura di Miss Francia sta organizzando un'unità psicologica per aiutare le giovani concorrenti del concorso a superare i due drammi.