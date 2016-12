William, il principe lascia l'esercito della Regina

foto Ap/Lapresse Correlati L'elicottero di William salva un uomo 20:17 - Abbandona la Royal Air Force dopo essere diventato padre del Royal Baby. Il principe William d'Inghilterra, classe 1982, secondo in linea di successione al trono britannico, lascia l'esercito. L'annuncio ufficiale è arrivato giovedì 12 settembre da Buckingham Palace. Il duca di Cambridge potrà così "occuparsi a tempo pieno delle sue attività reali e alle opere di carità". William ha trascorso più di sette anni nell'esercito, gli ultimi tre dei quali come pilota di elicotteri di soccorso nella base sull'isola di Anglesey, in Galles.

"Captain Wales", come lo chiamavano i commilitoni, aveva annunciato mesi fa l'intenzione di abbandonare la Raf, dove si era addestrato imparando a pilotare l’elicottero Apache. William potrà così stare più vicino alla moglie Kate e al piccolo George Alexander Louis di Cambridge, ora che la famiglia si è trasferita a Kensington Palace.



Un ritorno all'infanzia per William, che ha scelto l'ex residenza della principessa Diana come nido d'amore. Rimasto orfano della madre a 15 anni, il Duca di Cambridge mette così fine alle voci sul tormentato rapporto con il suo passato. In precedenza, infatti, aveva regalato a Kate come anello di fidanzamento lo zaffiro che Carlo regalò a Diana e scelto per il matrimonio l''Abbazia di Westminster, dove furono celebrati i funerali di Lady D.