Gas, Assad: sì alla Russia non per minacce Usa Lettera Damasco all'Onu, verifiche di legittimità

- Bashar al Assad consegnerà le armi chimiche, grazie alla proposta russa, e ha già provveduto a inviare una lettera all'Onu per esprimere la volontà di aderire alla Convenzione sulle stesse armi chimiche. Il documento è ora al vaglio del dipartimento legale delle Nazioni Unite, che deve verificarne la legittimità. E al riguardo arriva il commento del segretario di Stato Usa John Kerry, che avverte: "Le parole non bastano". - Bashar al Assad consegnerà le armi chimiche, grazie alla proposta russa, e ha già provveduto a inviare una lettera all'Onu per esprimere la volontà di aderire alla Convenzione sulle stesse armi chimiche. Il documento è ora al vaglio del dipartimento legale delle Nazioni Unite, che deve verificarne la legittimità. E al riguardo arriva il commento del segretario di Stato Usa John Kerry, che avverte: "Le parole non bastano".

Insomma, la situazione resta particolarmente intricata. Da una parte c'è il presidente siriano che acconsente a cedere il controllo delle armi chimiche siriane, precisando in un'intervista alla tv russa Rossia 24 che la decisione non è dovuta alla minaccia dell'attacco Usa, ma alla proposta arrivata da Mosca, aggiungendo anche la richiesta che gli Stati Uniti smettano di armare i ribelli a Damasco. E dall'altra c'è Washington che vuole maggiori garanzie, mentre le Nazioni Unite mantengono un atteggiamento di grande prudenza.



Onu: lettera da Damasco, verifiche di legittimità - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, ha infatti detto di aver ricevuto una lettera dal governo della Siria in cui si dichiara formalmente l'intenzione di aderire alla Convenzione sulle armi chimiche, accordo internazionale che ne vieta la produzione e l'uso, e il documento è ora al vaglio del dipartimento legale delle Nazioni Unite, che deve verificare appunto se si tratta di un legittimo documento di adesione al trattato. Se dal dipartimento arriverà un parere negativo, il Palazzo di vetro comunicherà a Damasco gli ulteriori passi da compiere.



Kerry: "Le parole non bastano" - Ma Kerry non si fida e tuona, rivolgendosi a Damasco: "Le parole non bastano, servono passi concreti. Sia chiaro che non permetteremo un altro attacco chimico". E aggiunge, al termine dell'incontro con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che gli Stati Uniti e la Russia continuano ad avere posizioni diverse su chi ha usato le armi chimiche.



"L'opzione militare resta sul tavolo" - In ogni caso, Washington non permetterà che la Siria usi l'adesione al trattato contro le armi chimiche come una tattica dilatoria e fa sapere che l'opzione militare resta sul tavolo, come sottolinea la vice portavoce del dipartimento di Stato, Marie Harf.



Ban Ki-moon: "Bene decisione di Assad sulla Convenzione" - Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, "accoglie con favore" la decisione del presidente siriano, Bashar al Assad, di firmare il decreto per l'adesione del suo Paese alla Convenzione sulle armi chimiche. Ban ha lanciato da tempo un appello affinché tutti i Paesi del mondo vi aderiscano. Visti gli ultimi sviluppi, il segretario generale "spera che i colloqui in corso a Ginevra portino in tempi brevi a un accordo condiviso".



Armi chimiche, "serve un'intesa sui dettagli" - Quanto alla posizione di Damasco, la Siria è pronta ad agire senza ritardi, ma soltanto se si trova un accordo sulla materia dell'iniziativa russa a proposito del controllo delle armi chimiche siriane, come ha dichiarato a Radio Eco di Mosca l'ambasciatore siriano a Mosca, Riyad Haddad. "Abbiamo accettato l'iniziativa russa nella sua totalità. E' una iniziativa eccellente, ma è necessario intendersi su più dettagli".



"Stop armi Usa a ribelli" - Assad ha inoltre sottolineato che il processo di smantellamento delle armi chimiche del suo Paese non deve essere unilaterale e che gli Usa devono smettere di minacciare Damasco e di armare l'opposizione. "I terroristi - ha affermato - tentano di provocare l'attacco americano sulla Siria".



"I ribelli potrebbero usare armi chimiche contro Israele" - Assad ha inoltre dichiarato che non va escluso che i ribelli siriani usino armi chimiche contro Israele come provocazione.



"No prove su nostro uso armi chimiche" - Nell'intervista televisiva Assad ha poi detto di prevedere che il passaggio di informazioni sulle armi chimiche siriane alla comunità internazionale inizierà un mese dopo che Damasco avrà aderito alla convenzione contro le armi chimiche. "Gli Stati Uniti - ha concluso - non hanno presentato le prove dell'uso di armi chimiche da parte delle truppe governative siriane". In particolare, Assad ha smentito le voci che i suoi comandanti militari gli abbiamo mai chiesto il permesso di utilizzare armi chimiche.



M.O., "no ad armi di distruzione di massa, a partire da Israele" - Il presidente siriano ha poi affermato che nessun Paese del Medio Oriente dovrebbe avere a disposizione armi di distruzione di massa, Israele prima di ogni altro.