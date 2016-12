Usa, donna picchiata dalla polizia:sfigurata

15:59 - Ennesimo episodio di violenza per le strade americane. Una donna è stata fermata e picchiata brutalmente da una pattuglia di polizia dopo un incidente stradale avvenuto a Tallahassee in Florida. Christina West, 44 anni, è stata fermata dopo aver urtato una casa sulla Kilkenny Drive e successivamente malmenata dagli agenti. Le immagini, riprese di nascosto, mostrano come la donna sia stata sbattuta con il volto sull'asfalto e strattonata violentemente. Gli agenti avrebbero rotto alla West l'osso orbitale del viso. Dopo la diffusione del video il procuratore si è detto imbarazzato e sconvolto per l'accaduto: ”Sono sconvolto nel vedere queste immagini. Non avrei mai immaginato questo da parte del mio dipartimento di polizia”.