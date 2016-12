foto Dal Web 14:02 - Un italiano di 26 anni, originario di Sassuolo, è morto precipitando nella tromba dell'ascensore in un condominio di Sydney, in Australia. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, il 26enne sarebbe rimasto bloccato in un ascensore insieme a due amici. L'uomo, nel tentativo di saltare su un pianerottolo dopo aver aperto le porte della cabina, sarebbe precipitato nel vuoto da una altezza di sette piani. - Un italiano di 26 anni, originario di Sassuolo, è morto precipitando nella tromba dell'ascensore in un condominio di Sydney, in Australia. Dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, il 26enne sarebbe rimasto bloccato in un ascensore insieme a due amici. L'uomo, nel tentativo di saltare su un pianerottolo dopo aver aperto le porte della cabina, sarebbe precipitato nel vuoto da una altezza di sette piani.

Andrea Benedetti, questo il nome della vittima, stava facendo una serie di viaggi per il mondo e si trovava in Australia da tre mesi, vivendo nel palazzo dove è avvenuta la tragedia, nel quartiere di Haymarket. L'ascensore è rimasto bloccato tra due piani. Benedetti ha cercato di uscire dalla cabina bloccata, mettendo un piede in fallo e precipitando. Secondo la manager dell'edificio, Roula Ghosum, se avesse "aspettato solo quattro minuti", quelli necessari al tecnico per arrivare, ora il turista italiano sarebbe ancora vivo.



I responsabili dell'assistenza del palazzo sostengono che l'ascensore non era danneggiato ed era stato controllato regolarmente. Disperazione tra gli amici e gli altri inquilini del palazzo, che conoscevano Andrea.