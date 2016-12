foto Reuters

20:18

- Ennesimo attacco dei terroristi a Baghdad, in Iraq. Un kamikaze alla guida di un'autobomba si è fatto esplodere scagliandosi contro l'ingresso di una moschea sciita: almeno 30 persone sono state uccise e 48 sono rimaste ferite. Lo hanno riferito testimoni. Secondo i dati delle Nazioni Unite, solo in agosto almeno 800 iracheni sono stati ammazzati in attentati e di questi più di un terzo nella capitale.