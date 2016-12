William, relax con i versi degli animali africani

Mal d’Africa, ma soprattutto insofferenza verso una vita piena di doveri e protocolli da rispettare con ossequio. “È una fuga verso un mondo diverso – ha detto il principe in merito alle sue visite in Africa – Lì sono semplicemente me stesso, posso far uscire il mio lato più infantile, posso sfogare quei tratti più frivoli del mio carattere che di solito devo trattenere”.

Un luogo del cuore, dove fare la proposta più impegnativa di tutta la vita: è in Kenya che, nel 2010, William chiese a Kate Middleton di sposarlo, perché voleva “che ci fosse un significato più profondo rispetto al semplice gesto. Kate sa quanto l’Africa significhi per me”. E così, quando avrebbe voglia di scappare dall'opprimente gabbia dorata della vita di corte, William mette le cuffiette e ascolta quei suoni lontani. “Dopo una giornata stressante basta mettere in sottofondo il verso di un bufalo o dei grilli. Mi riporta immediatamente nella foresta, mi rilassa come nessun’altra cosa al mondo”