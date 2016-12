foto Ap/Lapresse

14:29

- Il mercato dei falsi è sempre alla ricerca di nuove frontiere: lo conferma la maxitruffa scoperta in Francia ai danni nientemeno che del prestigioso museo del Louvre. Dove diverse decine di turisti cinesi sono state fermate nel mese di agosto con falsi biglietti d'ingresso, scoperti per via della scarsa qualità della carta. La dogana belga ha poi intercettato 4mila biglietti del Louvre contraffatti nascosti in un pacco proveniente dalla Cina.