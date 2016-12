- La sfida per la poltrona di sindaco di New York entra nel vivo: le primarie di martedì hanno decretano i nomi dei due sfidanti che si contenderanno il voto dei cittadini della Grande Mela.

Tra i repubblicani, vittoria netta di Joseph Lhota, 58 anni, ex presidente dell’azienda dei trasporti locale, che con il 52% delle preferenze surclassa John Catsimatidis, 64enne di origini greche e proprietario della più grande catena di alimentari di Manhattan.

Scenario più nebuloso sul fronte democratico, con forte rischio di ballottaggio: Bill De Blasio, 52enne italo-americano, potrebbe strappare in extremis il pass per le elezioni per pochi decimi di punto. Al 98% delle schede scrutinate, De Blasio ha collezionato il 40.2% dei voti: se scendesse sotto quota quaranta dovrebbe affrontare al secondo turno William Thompson, 60 anni, ex assessore al bilancio della metropoli statunitense, secondo tra i dem con il 26% dei voti. Sconfitta a sorpresa Christine Quinn, già presidente del Consiglio comunale e data per grande favorita dopo una campagna elettorale focalizzata sui diritti civili, in primis degli omosessuali: Quinn è dichiaratamente lesbica.

Di certo c'è solo che, dopo undici anni, New York avrà un nuovo sindaco: il duello è fissato per il 5 novembre.