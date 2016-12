foto Ap/Lapresse Correlati Cancellato il consiglio di sicurezza dell'Onu

Il presidente americano Barack Obama ha spiegato in diretta tv agli americani che l'intervento in Siria sarebbe "limitato e mirato a scoraggiare l'uso di armi chimiche". "Il Paese è stanco delle guerre - ha detto - e l'attacco non sarà a tempo indeterminato". Ma uno spiraglio ad una soluzione diplomatica c'è: "Presto per dire se la proposta russa avrà successo, ma potrebbe consentire di eliminare le armi chimiche senza un intervento militare".

La Russia ha consegnato agli Stati Uniti il proprio piano per porre l'arsenale chimico siriano sotto il controllo internazionale. L'intenzione di Mosca è di discuterne a Ginevra durante l'incontro di giovedì tra il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il segretario di Stato americano, John Kerry. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Interfax, citando una fonte russa.



Intanto Obama, parlando in diretta tv alla nazione, cerca di esercitare tutta la sua leadership. E' forse il momento più delicato della sua presidenza, e lo si coglie nella espressione tesa. Conferma di aver chiesto al Congresso più tempo per il voto, per permettere alla diplomazia di fare il suo corso.



Non sarà un nuovo Iraq - L'eventuale attacco Usa in Siria "non sarà una puntura di spillo, ma prometto che non sarà un nuovo Iraq o un nuovo Afghanistan", ha proseguito Obama, spiegando agli americani di aver comunque chiesto al Congresso di posticipare il voto per permettere all'azione diplomatica di fare il suo corso.



In Siria compiute atrocità, uccisi dei bimbi - "Quando si deve fermare l'uccisione di bambini con i gas gli Stati Uniti hanno il dovere di agire", ha comunque ribadito il presidente Usa che ha parlato delle terribili immagini dell'attacco con le armi chimiche del 21 agosto, tra cui un padre morto insieme al figlio che teneva in braccio. "Voglio un intervento militare in Siria perché nella terribile notte del 21 agosto è stata compiuta un'atrocità, un crimine contro l'umanità".



"Se non agiamo - insiste - il regime di Assad non vedrà alcuna ragione per fermare l'uso dei gas. E altri tiranni non ci penseranno due volte ad accumulare questi gas e ad usarli". In cima ai suoi pensieri c'è innanzitutto l'Iran. Il rischio - spiega - è quello di una guerra chimica sui campi di battaglia contro le truppe Usa, e l'uso di queste armi letali da parte dei terroristi contro i civili. Uno scenario che Obama definisce "intollerabile".



Convinto il 47% degli americani - "Questa è la posta in gioco", ammonisce, ammettendo quanto la sua decisione rischi di essere impopolare. "Il Paese è stanco delle guerre - riconosce il Commander in Chief - e l'intervento in Siria non sarà a tempo indeterminato, ma limitato e volto a evitare l'uso di armi chimiche". Secondo un sondaggio della Cnn il 47% degli americani ha giudicato convincenti le spiegazioni del presidente americano, mentre per il 65% è probabile che l'azione diplomatica in corso possa evitare un intervento da parte degli Usa.



Dall'Italia condanna netta delle armi chimiche - Condanna "netta e inequivocabile" ribadita dall'Italia "in ogni consesso nazionale e internazionale, formale e informale, nei confronti delle uso armi chimiche" in Siria. Così il premier Enrico Letta durante il suo intervento alla Camera sulla crisi siriana. "L'Italia - ha poi assicurato - non parteciperà ad una azione militare senza un mandato dell'Onu".



Letta: "Ancora margini per Onu" - "Esiste ancora lo spazio, angusto ma percorribile, per adottare misure" da parte dell'Onu per sanzionare e prevenire l'ulteriore uso di armi chimiche, ha aggiunto Letta. Ma alla comunità internazionale l'Italia chiede "censura di un atto che si configura senza alcun dubbio come un crimine contro umanità" a cui deve seguire una sanzione "dura, pronta, adeguata da parte della comunità globale".



Netanyahu: "Garanzie che il regime sia privato del gas" - Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, chiede che vi siano garanzie "che il regime siriano sia privato delle armi chimiche". Netanyahu ha quindi definito un "grave crimine contro l'umanità" quanto succede in Siria. "Il mondo - ha aggiunto - deve essere certo che chi usa le armi di distruzione di massa pagherà un prezzo. Il messaggio che la Siria riceverà sarà recepito molto bene in Iran". "Israele - ha infine ribadito - può difendere se stesso con grande forza".