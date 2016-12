foto Afp

02:00

- I ribelli siriani hanno annunciato il ritiro dalla città cristiana di Maalula, a nord di Damasco, due giorni dopo averne preso il controllo. "Per garantire che il sangue non sia versato, l'Esercito siriano libero annuncia che la città sarà tenuta fuori dai combattimenti", ha detto un portavoce dei ribelli. L'uomo ha aggiunto che il ritiro è "condizionato", spiegando che "l'esercito e le sue milizie non devono entrare nella città".