foto Ap/Lapresse

21:20

- La riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu che era in programma nel pomeriggio a New York (alle 22 ora italiana) è stata cancellata dopo che la Russia ha ritirato la richiesta di convocazione. La decisione seguirebbe alle difficoltà incontrate nelle ultime ore per mettere a punto un testo di risoluzione sulla Siria.